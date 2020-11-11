15:11  11 ноября
Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - Кабмин
13:55  11 ноября
СНБО "трясет" ЦИК с требованием огласить результаты местных выборов
18:46  11 ноября
В течение суток оккупанты один раз нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2020, 17:52 6

"Афера года" на Закарпатье: глава ОГА заявил о хищении 200 га земли

11 ноября 2020, 17:52 6
Читайте також українською мовою
Землю незаконно выделяли в шести районах области
Землю незаконно выделяли в шести районах области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье за ​​несколько дней и.о. начальника Управления областного Госгеокадастра раздал 200 га земли на подставных лиц с других регионов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает RegioNews.

По его словам, воспользовавшись командировкой руководства управления Госгеокадастра в Киев, "отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства обратились к отчаянным шагам".

Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно з-за пределов области", - сообщил Петров.

Он добавил, что уже обратился в полицию с требованием мгновенно отреагировать на эти факты.

Закарпатский блогер Виталий Глагола в Telegram сообщил, что на Закарпатье недавно назначили нового начальника управления Госгеокадастра и его заместителя, которых на прошлой неделе срочно вызвали в Киев.

И.о. на несколько дней поставили некоего Богдана Хранюка. Мужчина не растерялся - за два дня на должности, 5-6 ноября, новоиспеченный и.о. успел раздать более 200 га земли. Земли в том числе раздавались на "пиджаков" с других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены", - сообщил Глагола.

Он добавил, что таким образом, чиновник успел раздать земли в шести районах Закарпатья.

Напомним, на взятке задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.

Закарпатье Алексей Петров ОГА коррупция земля заявление
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА
11 ноября 2020, 16:07
В Минздраве рассказали, когда ожидать на карантин выходного дня
11 ноября 2020, 14:26
Офис Президента отреагировал на задержание на взятке избранника от "Слуги народа"
11 ноября 2020, 11:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко
Все публикации »
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Александр Черненко
Все блоги »