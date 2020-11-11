"Афера года" на Закарпатье: глава ОГА заявил о хищении 200 га земли

Землю незаконно выделяли в шести районах области

Землю незаконно выделяли в шести районах области

Фото: из открытых источников

На Закарпатье за ​​несколько дней и.о. начальника Управления областного Госгеокадастра раздал 200 га земли на подставных лиц с других регионов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает RegioNews.

По его словам, воспользовавшись командировкой руководства управления Госгеокадастра в Киев, "отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства обратились к отчаянным шагам".

Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно з-за пределов области", - сообщил Петров.

Он добавил, что уже обратился в полицию с требованием мгновенно отреагировать на эти факты.

Закарпатский блогер Виталий Глагола в Telegram сообщил, что на Закарпатье недавно назначили нового начальника управления Госгеокадастра и его заместителя, которых на прошлой неделе срочно вызвали в Киев.

И.о. на несколько дней поставили некоего Богдана Хранюка. Мужчина не растерялся - за два дня на должности, 5-6 ноября, новоиспеченный и.о. успел раздать более 200 га земли. Земли в том числе раздавались на "пиджаков" с других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены", - сообщил Глагола.

Он добавил, что таким образом, чиновник успел раздать земли в шести районах Закарпатья.

Напомним, на взятке задержан новоизбранный председатель ОТГ на Закарпатье.