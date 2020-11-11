У МОЗ розповіли, коли очікувати на карантин вихідного дня

Нові обмежувальні заходи готують вже на найближчі вихідні

Нові обмежувальні заходи готують вже на найближчі вихідні

Фото: із відкритих джерел

Карантин вихідного дня в Україні буде запроваджений на найближчі вихідні 14-15 листопада.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні, 11 листопада Кабінет міністрів прийме відповідне рішення.

Питання в тому, що поки не будуть погоджені всі позиції, поки не будуть оцінені всі ризики, не проголосовано на засіданні Кабінету міністрів України та постанову не буде опубліковано, карантин не буде введено", - сказав Ляшко.

Він додав, що про ці обмеження докладно повідомлять після того, як Кабмін прийме постанову.

Сьогодні можу сказати, що це передбачає, що з 00:00 суботи до 00:00 понеділка будуть обмеження прийому відвідувачів у певних сферах господарської діяльності. Це для того, щоб зробити розрив у ланцюжку поширення коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, карантин вихідного дня може негативно позначитися на другому турі місцевих виборів - КВУ