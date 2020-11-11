У МОЗ розповіли, коли очікувати на карантин вихідного дня
Карантин вихідного дня в Україні буде запроваджений на найближчі вихідні 14-15 листопада.
Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, сьогодні, 11 листопада Кабінет міністрів прийме відповідне рішення.
Питання в тому, що поки не будуть погоджені всі позиції, поки не будуть оцінені всі ризики, не проголосовано на засіданні Кабінету міністрів України та постанову не буде опубліковано, карантин не буде введено", - сказав Ляшко.
Він додав, що про ці обмеження докладно повідомлять після того, як Кабмін прийме постанову.
Сьогодні можу сказати, що це передбачає, що з 00:00 суботи до 00:00 понеділка будуть обмеження прийому відвідувачів у певних сферах господарської діяльності. Це для того, щоб зробити розрив у ланцюжку поширення коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, карантин вихідного дня може негативно позначитися на другому турі місцевих виборів - КВУ