Кабмін погодив кандидатури нових голів Сумської, Миколаївської та Одеської ОДА

Рішення про їхнє призначення має прийняти президент Володимир Зеленський

Рішення про їхнє призначення має прийняти президент Володимир Зеленський

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів розглянув кандидатури на посаду голів Одеської, Миколаївської та Сумської обласних державних адміністрацій і провів із ними співбесіди під час сьогоднішнього засідання.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Зокрема, уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, кандидатуру Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

Кандидати на посади голів ОДА виступали перед міністрами по відеозв'язку.

На посаду керівника Миколаївскої ОДА погоджено кандидатуру голови миколаївського осередку "Слуги народу" Віталія Кіма. Під час співбесіди він сказав, що на посаді планує створити нові робочі місця, розвинути суднобудування і викорінити корупцію.

Кандидат на посаду очільника Одеської ОДА Сергій Гриневецький, який обіймав цю посаду у 1998-2005 роках, зазначив, що має досвід керування ОДА протягом семи років, і був народним депутатом трьох скликань.

Виступаючи перед міністрами, кандидат на посаду голови Сумської ОДА Василь Хома розповів, що планує сформувати дієву команду для запровадження рішень Уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликали майбутніх очільників ОДА сконцентруватися на боротьбі з COVID-19, забезпечити регіони ліжко-місцями та киснем для хворих на коронавірус.

Нагадаємо, Зеленський призначив тимчасових керівників у трьох ОДА, вони були заступниками голів ОДА на момент звільнення попередніх керівників.

Також RegioNews раніше повідомляв про звільнення голів цих ОДА. Тексти указів президента від 5 листопада розміщені на сайті глави держави.