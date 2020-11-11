МОЗ пропонує ввести в Україні час для пенсіонерів: що це означає

Пропонується встановити такий час з 10:00 до 12:00 в організаціях та установах сфери обслуговування

Пропонується встановити такий час з 10:00 до 12:00 в організаціях та установах сфери обслуговування

Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я в рамках посилення карантину в Україні пропонує ввести час для пенсіонерів. Такий час буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews. За його словами, постанова про новий карантин рекомендує виділити окремий час для пріоритетного обслуговування літніх українців та осіб з інвалідністю. Зокрема, пропонується встановити такий час з 10:00 до 12:00 в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах сфери обслуговування. "Оскільки найбільша група осіб, яка хворіє і має важкий перебіг хвороби, потрапляє до вікової групи 60+", - заявив Степанов. Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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