Полицейским разрешат чаще применять электрошокеры - что известно
Кабинет Министров поддержал изменения в Закон "О Национальной полиции", предусматривающие внесение изменений в перечень оснований применения полицейскими электрошокеров.
Такое решение правительство приняло на заседании 11 ноября, передает RegioNews.
Целью принятия проекта Закона ... является совершенствование правовых оснований применения полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия", - говорится в пояснительной записке.
Как сообщили в полиции, правоохранители могут применять электрошоковые устройства, например, для отражения нападения на полицейского.
Однако основания, прописанные в действующем законодательстве, не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких средств.
Как отмечают в ведомстве, применение электрошокеров позволяет эффективно прекратить нарушение с причинением нарушителю меньшего вреда по сравнению с применением оружия травматического действия.
Согласно с нововведением, полицейским предлагают разрешить применять электрошокеры для:
- задержания лица, которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;
- задержания лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;
- задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;
- задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
Также законопроектом предлагается разрешить применение электрошокеров для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского.
Напомним, в Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн.