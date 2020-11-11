Полицейским разрешат чаще применять электрошокеры - что известно

Кабмин согласовал перечень ситуаций, когда правоохранители могут применять эти спецсредства

Кабмин согласовал перечень ситуаций, когда правоохранители могут применять эти спецсредства

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров поддержал изменения в Закон "О Национальной полиции", предусматривающие внесение изменений в перечень оснований применения полицейскими электрошокеров.

Такое решение правительство приняло на заседании 11 ноября, передает RegioNews.

Целью принятия проекта Закона ... является совершенствование правовых оснований применения полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщили в полиции, правоохранители могут применять электрошоковые устройства, например, для отражения нападения на полицейского.

Однако основания, прописанные в действующем законодательстве, не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких средств.

Как отмечают в ведомстве, применение электрошокеров позволяет эффективно прекратить нарушение с причинением нарушителю меньшего вреда по сравнению с применением оружия травматического действия.

Согласно с нововведением, полицейским предлагают разрешить применять электрошокеры для:

задержания лица, которое совершило административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;

задержания лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Также законопроектом предлагается разрешить применение электрошокеров для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского.

Напомним, в Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн.