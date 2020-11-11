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11 ноября 2020, 14:26 1199

В Минздраве рассказали, когда ожидать на карантин выходного дня

11 ноября 2020, 14:26 1199
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Фото: из открытых источников
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Карантин выходного дня в Украине будет введен на ближайшие выходные 14-15 ноября.

Об этом в интервью "Общественному радио" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, сегодня, 11 ноября Кабинет министров примет соответствующее решение.

Вопрос в том, что пока не будут согласованы все позиции, пока не будут оценены все риски, не будет голосования на заседании Кабинета министров Украины и постановление не опубликуют, карантин не будет введен", - сказал Ляшко.

Он добавил, что об этих ограничениях подробно сообщат после того, как Кабмин примет постановление.

Сегодня могу сказать, что это предполагает, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут ограничения приема посетителей в определенных сферах хозяйственной деятельности. Это для того, чтобы сделать разрыв в цепочке распространения коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Напомним, карантин выходного дня может негативно сказаться на втором туре местных выборов - КИУ.

коронавирус карантин заявление Минздрав Виктор Ляшко
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