КСУ открыл производство из-за "штрафа Зеленского" за посещение кафе без маски

Судей попросили разъяснить возможность наложения штрафа на президента

Судей попросили разъяснить возможность наложения штрафа на президента

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Конституционный суд Украины просят официально растолковать положения Конституции относительно возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за нарушения карантинных ограничений во время посещения кафе в Хмельницком.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе КСУ на запрос "Радио свобода".

Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И) / 2020 открыто конституционное производство по этому делу", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы тот разъяснил, можно ли привлекать президента к административной ответственности. Дело касается, в том числе посещения Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком, когда действовал жесткий карантин.

Известно, что 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

19 июня суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницкому, поскольку президент является неприкосновенным лицом.