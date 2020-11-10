Україну без додаткових заходів в січні чекає "італійський сценарій” - Шмигаль
Запровадження карантину вихідного дня дозволить Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності на COVID-19 і зафіксувати ситуацію на поточному рівні.
Про це у програмі "Hard Влащенко" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
За його словами, карантин вихідного дня дозволить працювати економіці в теперішньому режимі без обмежень у будні, а повний локдаун завдасть їй непоправної шкоди.
Локдаун вихідного дня - це можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити ось цей геометричний ріст пандемії і зафіксувати його хоча б на поточному рівні. Локдаун на два тижні нічого не дасть, за розрахунками він повинен бути мінімум три тижні", - сказав Шмигаль.
Він додав, що якби держава запровадила повноцінний локдаун, то до кінця року мала б проблеми з здійсненням виплат з бюджету, в тому числі і соціальних.
Шмигаль наголосив, що нові заходи дозволять уникнути колапсу медичної системи.
Це не дасть падіння, але допоможе зафіксувати захворюваність на одному рівні і дозволить медичній системі обробляти ту кількість хворих, яка буде надходити", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, карантин вихідного дня: у "Слузі народу” назвали злочинною позицію мерів, які проти
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