Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала

Новину про розшук очільника міста вже видалили з сайту поліції

Новину про розшук очільника міста вже видалили з сайту поліції

Фото: з відкритих джерел

Поліція міста Харкова спочатку розмістила на своєму сайті, а потім видалила інформаційне повідомлення про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса.

Як повідомляє RegioNews, новина з сайту поліції зникла близько 23 години вечора 9 листопада.

В той же час, у адресі видаленої сторінки зберігається назва самої інформації – "Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови".

За тим повідомленням, яке наразі видалене, з заявою до поліції звернувся керівник неназваної "однієї з громадських організацій”, який заявив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок і місце його перебування невідоме.

Відтак слідчий поліції вніс за цим фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий” Кримінального кодексу України, мовилося в стертому повідомленні.

Як повідомляють у ЗМІ, керівником цієї громадської організації виявився голова молодіжної організації Артур Газієв, який агітував за Олександра Фельдмана на місцевих виборах.

"Я і члени моєї організації певні: хтось умисно видає свої дії за дії Кернеса... Ми як виборці вимагаємо правди", - написав він на Facebook.

У свою чергу, у міськраді Харкова обурюються тим, що харківська поліція відкрила справу через зникнення Геннадія Кернеса, оскільки, на їхню думку, всім відомо, де він і чому там знаходиться.

Раніше повідомлялось, що повторно обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата міської ради.