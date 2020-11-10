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Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала
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10 листопада 2020, 09:06 1002

Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса, а потім передумала

10 листопада 2020, 09:06 1002
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Новину про розшук очільника міста вже видалили з сайту поліції
Новину про розшук очільника міста вже видалили з сайту поліції
Фото: з відкритих джерел
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Поліція міста Харкова спочатку розмістила на своєму сайті, а потім видалила інформаційне повідомлення про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення міського голови Геннадія Кернеса.

Як повідомляє RegioNews, новина з сайту поліції зникла близько 23 години вечора 9 листопада.

В той же час, у адресі видаленої сторінки зберігається назва самої інформації – "Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови".

За тим повідомленням, яке наразі видалене, з заявою до поліції звернувся керівник неназваної "однієї з громадських організацій”, який заявив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок і місце його перебування невідоме.

Відтак слідчий поліції вніс за цим фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий” Кримінального кодексу України, мовилося в стертому повідомленні.

Як повідомляють у ЗМІ, керівником цієї громадської організації виявився голова молодіжної організації Артур Газієв, який агітував за Олександра Фельдмана на місцевих виборах.

"Я і члени моєї організації певні: хтось умисно видає свої дії за дії Кернеса... Ми як виборці вимагаємо правди", - написав він на Facebook.

У свою чергу, у міськраді Харкова обурюються тим, що харківська поліція відкрила справу через зникнення Геннадія Кернеса, оскільки, на їхню думку, всім відомо, де він і чому там знаходиться.

Раніше повідомлялось, що повторно обраний міським головою Харкова Геннадій Кернес відмовився від мандата депутата міської ради.

поліція Харьків справа правоохоронці Геннадій Кернес
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