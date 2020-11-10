Фукс показал фото мэра Харькова Кернеса в больничной палате
В команде Кернеса последние два месяца регулярно опровергали слухи о его смерти
В команде Кернеса последние два месяца регулярно опровергали слухи о его смерти
Соратник мэра Харькова бизнесмен Павел Фукс опубликовал фото Геннадия Кернеса в немецкой клинике Шарите.
Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
По словам Фукса, фото сделано в палате берлинской клиники "Шарите", где уже почти два месяца лежит харьковский городской голова.
Он добавил, что Кернес периодически общается с ним по телефону.
Геннадий Адольфович передает привет из "Шарите", - подписал Фукс фото.
На снимке Кернес на больничной койке "передает привет всем, кто его потерял".
Напомним, полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала. Новость о розыске главы города уже удалили с сайта полиции.
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