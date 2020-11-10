Фукс показал фото мэра Харькова Кернеса в больничной палате

В команде Кернеса последние два месяца регулярно опровергали слухи о его смерти

В команде Кернеса последние два месяца регулярно опровергали слухи о его смерти

Фото: из открытых источников

Соответствующий снимок он опубликовал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По словам Фукса, фото сделано в палате берлинской клиники "Шарите", где уже почти два месяца лежит харьковский городской голова.

Он добавил, что Кернес периодически общается с ним по телефону.

Геннадий Адольфович передает привет из "Шарите", - подписал Фукс фото.

На снимке Кернес на больничной койке "передает привет всем, кто его потерял".

Напомним, полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала. Новость о розыске главы города уже удалили с сайта полиции.