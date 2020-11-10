Скандальный чиновник времен Януковича Каськив прошел в облсовет Закарпатья

По его вине бюджет Украины потерял два миллиарда гривен

По его вине бюджет Украины потерял два миллиарда гривен

Фото: Сегодня

Бывший глава "Госинвестпроекта" Владислав Каськив стал депутатом Закарпатского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

По данным ЦИК, Каськив баллотировался шестым номером по спискам ОПЗЖ, он получил 481 голос от избирателей.

В сведениях о кандидате указано, что Каськив - частный предприниматель и проживает в Киеве.

Справка: Владислав Каськив во времена президента Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. В 2012 году он подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Впоследствии выяснилось, что в компании не знают человека, который от их имени подписал контракт, это лицо оказалось лыжным инструктором.

В июне 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что при руководстве Каськивом Госинвестпроектом Украина потеряла два миллиарда гривен. В марте 2016 года Каськива объявили в розыск, впоследствии его задержали в Панаме за коррупционные преступления. В марте 2017 года Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

Напомним, на Закарпатье "Свобода” требует снять с регистрации кандидатом в депутаты Владислава Каськива, его зарегистрировали кандидатом в депутаты Закарпатского облсовета от "ОПЗЖ".