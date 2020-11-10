09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
17:34  10 ноября
Больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой - опрос
18:05  10 ноября
Оккупанты обстреляли наших бойцов вблизи Водяного, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 19:52 8

Скандальный чиновник времен Януковича Каськив прошел в облсовет Закарпатья

10 ноября 2020, 19:52 8
Читайте також українською мовою
По его вине бюджет Украины потерял два миллиарда гривен
По его вине бюджет Украины потерял два миллиарда гривен
Фото: Сегодня
Читайте також
українською мовою

Бывший глава "Госинвестпроекта" Владислав Каськив стал депутатом Закарпатского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

По данным ЦИК, Каськив баллотировался шестым номером по спискам ОПЗЖ, он получил 481 голос от избирателей.

В сведениях о кандидате указано, что Каськив - частный предприниматель и проживает в Киеве.

Справка: Владислав Каськив во времена президента Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. В 2012 году он подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Впоследствии выяснилось, что в компании не знают человека, который от их имени подписал контракт, это лицо оказалось лыжным инструктором.

В июне 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что при руководстве Каськивом Госинвестпроектом Украина потеряла два миллиарда гривен. В марте 2016 года Каськива объявили в розыск, впоследствии его задержали в Панаме за коррупционные преступления. В марте 2017 года Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

Напомним, на Закарпатье "Свобода” требует снять с регистрации кандидатом в депутаты Владислава Каськива, его зарегистрировали кандидатом в депутаты Закарпатского облсовета от "ОПЗЖ".

Закарпатье облсовет Местные выборы Владислав Каськив коррупция депутат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Один из фигурантов дела Гандзюк стал Олешковским городским головой
10 ноября 2020, 18:02
Стали известны результаты выборов-2020 в Ровенской области
10 ноября 2020, 17:10
Стало известно, почему затягивается подсчет голосов на выборах
10 ноября 2020, 17:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Александр Черненко
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Все блоги »