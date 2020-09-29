На Закарпатті "Свобода” вимагає зняти з реєстрації кандидатом у депутати Владислава Каськіва

Його зареєстрували кандидатом у депутати до Закарпатської облради від "ОПЗЖ"

Його зареєстрували кандидатом у депутати до Закарпатської облради від "ОПЗЖ"

Фото: Сегодня

«Свободівці» Закарпаття вимагають зняти з реєстрації Владислава Каськіва, якого напередодні ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від "ОПЗЖ" по 6-му Хустському округу.

Про це йдеться в заяві Закарпатської обласної організації ВО "Свобода”, пише RegioNews.

Закарпатська обласна організація ВО "Свобода" подала до ТВК скаргу з вимогою зняти з виборів кандидатуру Владислава Каськіва. Він висувається в списку партії "ОПЗЖ” кандидатом в обласні депутати по 6-му Хустському округу”, - йдеться в заяві.

Як пояснили в "Свободі”, відповідно до п.2 ст. 217 Виборчого кодексу України організація партії може висунути кандидатом особу, яка є членом цієї політичної партії, або безпартійного громадянина.

Владислав Каськів, згідно з даними витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 28.09.2020 року є керівником політпартії Громадська партія "Пора". Відповідно до п.2 ст.6 Закону України "Про політичні партії в Україні" громадянин може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. Отже, Владислав Каськів не може бути представником іншої політичної партії, крім Громадської партії "Пора"”, - наголоcили у "Свободі”.

Довідка: Владислав Каськів за часів Януковича був головою Державного агентства національних проєктів. 25 березня 2016 року Нацполіція України оголосила Каськіва в розшук. Каськіва затримали на Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в $600 тисяч.

Нагадаємо, мера Умані Цебрія зняли з участі у місцевих виборах.