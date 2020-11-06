У Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста
У другому турі виборів будуть змагатися два кандидати
У другому турі виборів будуть змагатися два кандидати
Другий тур виборів міського голови Черкас відбудеться 22 листопада
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на Черкаську територіальну виборчу комісію, передає RegioNews.
У другому турі за посаду міського голови будуть змагатися чинний мер Анатолій Бондаренко та кандидат від "Слуги народу” Віктор Євпак.
Згідно із даними ТВК, за кандидатів на посаду міського голови Черкас виборці проголосували наступним чином:
- Анатолій Бондаренко - 37,6%
- Віктор Євпак - 19,14%
- Віталій Ільченко - 11,23%
- Сергій Кудактін - 7,24%
- Владислав Пустовар - 6,43%
- Юлія Погостінська - 3, 39%
- Дмитро Кухарчук - 3,32%
- Олександр Згіблов - 2, 76%
- Валерій Макеєв - 2,37%
- Анатолій Нужний - 2, 37%
- Сергій Воронов - 1,46%
- Павло Філіпенко - 1,2%
- Олександр Литвин - 0,41%
Нагадаємо, 20 жовтня мер Черкас Бондаренко разом з поплічниками напав на трьох дівчат у центрі міста.
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