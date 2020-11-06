14:51  06 листопада
Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
16:36  06 листопада
У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
17:40  06 листопада
Окупанти двічі смалили по наших військових: у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 20:19 21

У Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста

06 листопада 2020, 20:19 21
Читайте также на русском языке
У другому турі виборів будуть змагатися два кандидати
У другому турі виборів будуть змагатися два кандидати
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Другий тур виборів міського голови Черкас відбудеться 22 листопада

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на Черкаську територіальну виборчу комісію, передає RegioNews.

У другому турі за посаду міського голови будуть змагатися чинний мер Анатолій Бондаренко та кандидат від "Слуги народу” Віктор Євпак.

Згідно із даними ТВК, за кандидатів на посаду міського голови Черкас виборці проголосували наступним чином:

  • Анатолій Бондаренко - 37,6%
  • Віктор Євпак - 19,14%
  • Віталій Ільченко - 11,23%
  • Сергій Кудактін - 7,24%
  • Владислав Пустовар - 6,43%
  • Юлія Погостінська - 3, 39%
  • Дмитро Кухарчук - 3,32%
  • Олександр Згіблов - 2, 76%
  • Валерій Макеєв - 2,37%
  • Анатолій Нужний - 2, 37%
  • Сергій Воронов - 1,46%
  • Павло Філіпенко - 1,2%
  • Олександр Литвин - 0,41%

Нагадаємо, 20 жовтня мер Черкас Бондаренко разом з поплічниками напав на трьох дівчат у центрі міста.

"Слуги народу" і "ЄС" заявили про підтримку Віктора Євпака у другому турі виборів в Черкасах

Черкаси голосування Місцеві вибори Кандидат ТВК другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Результати виборів мають бути встановлені до кінця сьогоднішнього дня, - ЦВК
06 листопада 2020, 17:31
До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів
06 листопада 2020, 16:23
Кличко офіційно переміг на виборах мера Києва у першому турі
06 листопада 2020, 15:51
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »