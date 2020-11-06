У Черкасах відбудеться другий тур голосування за мера міста

У другому турі виборів будуть змагатися два кандидати

У другому турі виборів будуть змагатися два кандидати

Фото: із відкритих джерел

Другий тур виборів міського голови Черкас відбудеться 22 листопада

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