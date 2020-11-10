У "Слузі народу” розповіли подробиці наступної поїздки депутатів на Донбас
Народні депутати від фракції "Слуга народу" готуються до нової поїздки на Донбас, цього разу вони хочуть приділити більше уваги місцевим жителям.
Про це Telegram-каналу PavlovskyNews розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.
Він повідомив, що орієнтовно поїздка відбудеться не раніше, ніж через 2 тижні.
Минулого разу нардепи отримали інформацію про потреби військових безпосередньо від них. Потім були підготовлені пропозиції щодо їх вирішення і незабаром політики повторно поїдуть не з порожніми руками, а з низкою вирішених проблем. Планується, що такі поїздки будуть регулярними", - сказав Арахамія.
Голова фракції додав, що після першого візиту депутатів було багато критики і запитань, чому вони на звернули увагу на місцевих жителів.
У другій поїздці ми спершу приїдемо до військових, а потім виділимо один повний день для роботи з місцевим населенням з різних точок”, - заявив Арахамія.
Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас, вони планували спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.