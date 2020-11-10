У "Слузі народу” розповіли подробиці наступної поїздки депутатів на Донбас

У правлячій партії уточнили, кому депутати приділять найбільшу увагу

У правлячій партії уточнили, кому депутати приділять найбільшу увагу

Фото: із відкритих джерел

Народні депутати від фракції "Слуга народу" готуються до нової поїздки на Донбас, цього разу вони хочуть приділити більше уваги місцевим жителям.

Про це Telegram-каналу PavlovskyNews розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

Він повідомив, що орієнтовно поїздка відбудеться не раніше, ніж через 2 тижні.

Минулого разу нардепи отримали інформацію про потреби військових безпосередньо від них. Потім були підготовлені пропозиції щодо їх вирішення і незабаром політики повторно поїдуть не з порожніми руками, а з низкою вирішених проблем. Планується, що такі поїздки будуть регулярними", - сказав Арахамія.

Голова фракції додав, що після першого візиту депутатів було багато критики і запитань, чому вони на звернули увагу на місцевих жителів.

У другій поїздці ми спершу приїдемо до військових, а потім виділимо один повний день для роботи з місцевим населенням з різних точок”, - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас, вони планували спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.