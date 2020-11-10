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10 ноября 2020, 15:19 436

В "Слуге народа" рассказали подробности следующей поездки депутатов на Донбасс

10 ноября 2020, 15:19 436
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Фото: из открытых источников
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Народные депутаты от фракции "Слуга народа" готовятся к новой поездке на Донбасс, на этот раз они хотят уделить больше внимания местным жителям.

Об этом Telegram-каналу PavlovskyNews рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

Он сообщил, что ориентировочно поездка состоится не раньше, чем через 2 недели.

В прошлый раз нардепы получили информацию о потребностях военных непосредственно от них. Затем были подготовлены предложения по их решению и вскоре политики повторно поедут не с пустыми руками, а с рядом нерешенных проблем. Планируется, что такие поездки будут регулярными", - сказал Арахамия.

Председатель фракции добавил, что после первого визита депутатов было много критики и вопросов, почему они на обратили внимание на местных жителей.

Во второй поездке мы сначала приедем к военным, а затем выделим один полный день для работы с местным населением с разных точек", - заявил Арахамия.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс, они планировали общаться с военными и местными жителями.

Слуга народа депутаты Донбасс визит Давид Арахамия
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