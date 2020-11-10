Після Нового року: "Слуги народу" вирішили відкласти з'їзд партії

Причиною стали довибори в Раду

Причиною стали довибори в Раду

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що проведення з'їзду пропрезидентської партії заплановано у січні 2021 року.

Як передає RegioNews, про це йшла мова на брифінгу у вівторок 10 листопада.

Приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що попереду у нас довибори по трьох округах у Верховну Раду - потенційно, два - майже точно", - повідомив він.

Корнієнко також зазначив, що в цілому вибори пройшли на високому рівні, і про це заявили міжнародні і українські спостерігачі.

Нагадаємо, раніше він заявив про те, що партія виграла місцеві вибори за кількістю взятих мандатів.