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10 листопада 2020, 13:01 4

Після Нового року: "Слуги народу" вирішили відкласти з'їзд партії

10 листопада 2020, 13:01 4
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Причиною стали довибори в Раду
Причиною стали довибори в Раду
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що проведення з'їзду пропрезидентської партії заплановано у січні 2021 року.

Як передає RegioNews, про це йшла мова на брифінгу у вівторок 10 листопада.

Приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що попереду у нас довибори по трьох округах у Верховну Раду - потенційно, два - майже точно", - повідомив він.

Корнієнко також зазначив, що в цілому вибори пройшли на високому рівні, і про це заявили міжнародні і українські спостерігачі.

Нагадаємо, раніше він заявив про те, що партія виграла місцеві вибори за кількістю взятих мандатів.

вибори ВР Слуга народа партія Олександр Корнієнко
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