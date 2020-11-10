У "Слузі народу" анонсували "губернаторопад" в ОДА

Керівників ОДА звільнятимуть за результатами місцевих виборів

Керівників ОДА звільнятимуть за результатами місцевих виборів

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександ Корнієнко та керівник фракції у Верховній Раді Давид Арахамія анонсували продовження "губернаторопаду" в обласних державних адміністраціях.

Як передає RegioNews, про це йшлося на брифінгу у вівторок 10 листопада.

Так званий "губернаторопад" продовжиться", - сказав Арахамія.

Олександр Корнієнко, своєю чергою коментуючи питання кадрових рішень після місцевих виборів, сказав, що чиновників оцінюють за певною системою показників.

Це не є на 100% політичне рішення, і вибори просто часто підводять певну риску для людей психологічну - щось відбувалося в регіоні, а потім якийсь є рівень підтримки в регіоні - партії, влади або кандидатів від партії влади. На основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу президента", - зазначив Корнієнко.

Раніше повідомлялось, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що політсила виграла місцеві вибори за кількістю взятих мандатів.