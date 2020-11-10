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10 листопада 2020, 12:44 241

У "Слузі народу" анонсували "губернаторопад" в ОДА

10 листопада 2020, 12:44 241
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Керівників ОДА звільнятимуть за результатами місцевих виборів
Керівників ОДА звільнятимуть за результатами місцевих виборів
Фото: з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександ Корнієнко та керівник фракції у Верховній Раді Давид Арахамія анонсували продовження "губернаторопаду" в обласних державних адміністраціях.

Як передає RegioNews, про це йшлося на брифінгу у вівторок 10 листопада.

Так званий "губернаторопад" продовжиться", - сказав Арахамія.

Олександр Корнієнко, своєю чергою коментуючи питання кадрових рішень після місцевих виборів, сказав, що чиновників оцінюють за певною системою показників.

Це не є на 100% політичне рішення, і вибори просто часто підводять певну риску для людей психологічну - щось відбувалося в регіоні, а потім якийсь є рівень підтримки в регіоні - партії, влади або кандидатів від партії влади. На основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу президента", - зазначив Корнієнко.

Раніше повідомлялось, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що політсила виграла місцеві вибори за кількістю взятих мандатів.

Давид Арахамія Слуга народа ОДА посада Олександр Корнієнко
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