Водія, що збив 4 людей у Харкові, відправили у СІЗО на 2 місяці

Підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся

Підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся

Фото: із відкритих джерел

9 листопада Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід громадянину Єгипту Хенді Алі, який 7 листопада у Харкові на проспекті Науки наїхав на острівець безпеки і збив 4 людей.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, чоловіка триматимуть під вартою 60 днів. Він також може внести заставу у розмірі 10 мільйонів 510 тисяч гривень.

Прокуратура вимагала, щоб винуватця ДТП взяли під варту без права внесення застави.

Підозрюваний у суді заявив, що його машину штовхнув інший автомобіль, тому він втратив контроль над керуванням і від удару виїхав на острівець безпеки.

Також підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся. Він заявив, що порушував дорожній рух, і що приносить свої вибачення усім потерпілим.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові на острівці безпеки легковик збив чотирьох перехожих: одна людина в комі. Згодом стало відомо, що водія затримали, прокуратура порушила справу