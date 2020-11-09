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09 листопада 2020, 19:10 151

Водія, що збив 4 людей у Харкові, відправили у СІЗО на 2 місяці

09 листопада 2020, 19:10 151
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Підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся
Підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся
Фото: із відкритих джерел
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9 листопада Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід громадянину Єгипту Хенді Алі, який 7 листопада у Харкові на проспекті Науки наїхав на острівець безпеки і збив 4 людей.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, чоловіка триматимуть під вартою 60 днів. Він також може внести заставу у розмірі 10 мільйонів 510 тисяч гривень.

Прокуратура вимагала, щоб винуватця ДТП взяли під варту без права внесення застави.

Підозрюваний у суді заявив, що його машину штовхнув інший автомобіль, тому він втратив контроль над керуванням і від удару виїхав на острівець безпеки.

Також підозрюваний повністю визнав свою вину та розкаявся. Він заявив, що порушував дорожній рух, і що приносить свої вибачення усім потерпілим.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові на острівці безпеки легковик збив чотирьох перехожих: одна людина в комі. Згодом стало відомо, що водія затримали, прокуратура порушила справу

суд СІЗО ДТП Харьків аварія
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