Водителя, сбившего 4 человек в Харькове, отправили в СИЗО на 2 месяца

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся

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9 ноября Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения гражданину Египта Хэнди Али, который 7 ноября в Харькове на проспекте Науки наехал на островок безопасности и сбил 4 человек.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Согласно решению суда, мужчину будут держать под стражей 60 дней. Он также может внести залог в размере 10 миллионов 510 тысяч гривен.

Прокуратура требовала, чтобы виновника ДТП взяли под стражу без права внесения залога.

Подозреваемый в суде заявил, что его машину толкнул другой автомобиль, поэтому он потерял контроль над управлением и от удара выехал на островок безопасности.

Также подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что нарушал дорожнее движение, и приносит свои извинения всем пострадавшим.

Напомним, 7 ноября в Харькове на островке безопасности легковушка сбила четырех прохожих: один человек в коме. Позже стало известно, что водитель задержан, прокуратура возбудила дело.