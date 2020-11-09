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09 листопада 2020, 17:25 1771

В СБУ розповіли, хто обстріляв консульство Азербайджану в Харкові

09 листопада 2020, 17:25 1771
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СБУ підозрює "треті країни” у спробах розхитати ситуацію в регіоні
СБУ підозрює "треті країни” у спробах розхитати ситуацію в регіоні
Фото: Нацполіція
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Почесне консульство Азербайджану в Харкові могли обстріляти “треті сили”, яким вигідно розхитування ситуації.

Про це заявив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, передає RegioNews.

За його словами, СБУ розглядає версії про втручання "третіх сил" в розгойдування ситуації в Україні та Харківському регіоні і створення комфортних умов для дипломатів "третіх" країн в їх діяльності, пов'язаній із війною в Нагірному Карабасі.

Дудін додав, що представники діаспор Вірменії та Азербайджану не зацікавлені в конфлікті.

Такі випадки відбуваються в країнах, де компактно мешкають вихідці з Вірменії та Азербайджану, і саме медіаресурси "третіх" країн поширюють цю інформацію. З жалем констатуємо, що окремі політичні сили регіону, наближені до "третіх" країн, внаслідок дзвінкого програшу на місцевих виборах, можливо, за вказівкою емісарів "третіх" країн, намагаються зробити "хайп" і розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні”, - заявив Дудін.

Також в СБУ повідомили, що за наявною у них інформацією, один із зловмисників займався боксом, кікбоксингом або тайським боксом, і попросили мешканців Харкова допомогти встановити особи нападників.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові невідомі обстріляли консульство Азербайджану.

Азербайджан СБУ обстріл Харьків посольство
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