Масштабна ДТП у Харкові: прокуратура порушила справу

Водія затримано

Водія затримано

Фото: Нацполіція

Водія авто, який спричинив масштабну аварію в Харкові, вилетівши на "острівець безпеки", затримано. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує RegioNews.

Прокуратура відкрила провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження).

Водія затримано за ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про остаточно кваліфікацію та повідомлення про підозру. Також вирішується питання про направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Водію проведено освідування на предмет наявності алкоголю або наркотичних речовин в крові, найближчим часом будуть отримані результати. Проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові на острівці безпеки легковик збив чотирьох перехожих: одна людина в комі.