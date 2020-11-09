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09 листопада 2020, 16:22 4

Нардепа від "Голосу" Юрчишина викликають на допит в ДБР у справі щодо суддів КСУ

09 листопада 2020, 16:22 4
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Юрчишин свідчитиме в ДБР 12 листопада
Юрчишин свідчитиме в ДБР 12 листопада
Фото з відкритих джерел
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Заступника голови партії «Голос» Ярослава Юрчишина запросили до Держбюро розслідувань як свідка у кримінальній справі, що була порушена за його заявою про імовірну злочинну змову суддів Конституційного Суду з метою захоплення влади.

Про це повідомили у пресслужбі політсили, пише RegioNews.

Зазначається, що Юрчишин свідчитиме в ДБР 12 листопада.

"Слідчі перекваліфікували справу, аргументуючи це кращою перспективою доведення. Я планую надати слідству усю відому мені інформацію щодо обставин справи та ймовірного кримінального правопорушення", - зазначив політик.

Юрчишин заявив, що переконаний, якщо факти незаконної діяльності суддів справді мали місце, то вони повинні понести відповідальність в рамках чинного законодавства. Він додав, що потрібно "зробити все, щоб суспільство дізналося правду про те, хто саме і з якою метою впливав на суддів КСУ".

Нагадаємо, судді Конституційного Суду України, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду.

суд ДБР Україна Конституційний суд КСУ
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