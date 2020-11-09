ЦВК не може оголосити результати виборів на окрузі, де програв Ляшко

Оголошення результатів загальмувалося через судову тяганину

Оголошення результатів загальмувалося через судову тяганину

Фото: із відкритих джерел

Центральна виборча комісія не може оголосити результати виборів народного депутата на 208 окрузі у Чернігівській області через відкриту справу, яку розглядає суд.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

За інформацією Комісії, сьогодні, 9 листопада, останній день, коли Центрвиборчком має встановити результати проміжних виборів народного депутата 25 жовтня 2020 на окрузі №208.

Засідання Комісії щодо встановлення зазначених результатів відбудеться відразу після надходження до ЦВК інформації стосовно результатів розгляду Шостим апеляційним адміністративним судом справи щодо виборчого процесу на цих виборах”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу №208 щодо довиборів в Раду.