ЦВК не може оголосити результати виборів на окрузі, де програв Ляшко
Оголошення результатів загальмувалося через судову тяганину
Оголошення результатів загальмувалося через судову тяганину
Центральна виборча комісія не може оголосити результати виборів народного депутата на 208 окрузі у Чернігівській області через відкриту справу, яку розглядає суд.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
За інформацією Комісії, сьогодні, 9 листопада, останній день, коли Центрвиборчком має встановити результати проміжних виборів народного депутата 25 жовтня 2020 на окрузі №208.
Засідання Комісії щодо встановлення зазначених результатів відбудеться відразу після надходження до ЦВК інформації стосовно результатів розгляду Шостим апеляційним адміністративним судом справи щодо виборчого процесу на цих виборах”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу №208 щодо довиборів в Раду.
Стали відомі результати виборів-2020 у КиєвіВсі новини »
09 листопада 2020, 17:35Стали відомі результати виборів-2020 у Черкаській області
09 листопада 2020, 16:35Нардепа від "Голосу" Юрчишина викликають на допит в ДБР у справі щодо суддів КСУ
09 листопада 2020, 16:22
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя