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07 листопада 2020, 17:15 8

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині

07 листопада 2020, 17:15 8
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Президенту продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників
Президенту продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників
Фото: Офіс президента України
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Під час робочої поїздки на Луганщину Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне».

Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.

Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.

Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Також Зеленський оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.

В адміністративній будівлі відділення президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.

У режимі відеозв’язку глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання про те, що план урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований Леонідом Кравчуком, розглянуть вже наступного тижня.

Володимир Зеленський прикордонники президент Луганська область візит
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