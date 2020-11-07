Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині

Президенту продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників

Президенту продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників

Фото: Офіс президента України

Під час робочої поїздки на Луганщину Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби «Розсипне».

Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.

Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.

Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Також Зеленський оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.

В адміністративній будівлі відділення президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.

У режимі відеозв’язку глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання про те, що план урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований Леонідом Кравчуком, розглянуть вже наступного тижня.