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09 листопада 2020, 15:46 26

У "Слузі народу" сказали, коли оприлюднять результати опитування Зеленського

09 листопада 2020, 15:46 26
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Опитування провели в день місцевих виборів 25 жовтня
Опитування провели в день місцевих виборів 25 жовтня
Офіс президента
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Результати опитування, проведення якого ініціював голова держави Володимир Зеленський, оприлюднять найближчим часом.

Про це повідомили у прес-службі партії "Слуга народу", пише RegioNews.

"Остаточні результати дослідження "5 запитань від президента" вже підраховані. Ми представимо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів", - заявили в СН.

Крім того, політсила прокоментувала поширені в соцмережах і ЗМІ фотографії, на яких пачки анкет, що ймовірно використовувалися в опитуванні, виявили на звалищі. В "Слузі народу" підкреслили, що анкети не були бланками суворої звітності і друкувалися із запасом.

"Можливо, на "сенсаційних" фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на фотографіях чітко не видно, що це заповнені анкети з цього опитування... Це можуть бути пошкоджені бланки або взагалі надруковані кимось копії анкет. Ніяких печаток або відміток на них не видно", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, ВСУ не визнав опитування Зеленського незаконною агітацією.

вибори опитування Слуга народа президент Місцеві вибори
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