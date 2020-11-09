Стали известны результаты выборов-2020 в Киеве
В Киевсовет избрано 120 депутатов
В Киевсовет избрано 120 депутатов
По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещена на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в городе Киеве.
RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.
Так, городским головой столицы избран действующий мэр, кандидата от партии "УДАР" Виталий Кличко. В Киевский горсовета вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "Европейская солидарность" и "УДАР".
Напомним, что Стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской области
Стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской областиВсе новости »
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