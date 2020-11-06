В Черкассах состоится второй тур голосования за мэра города

Во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата

Во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата

Фото: из открытых источников

Второй тур выборов городского головы Черкасс состоится 22 ноября

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