В Черкассах состоится второй тур голосования за мэра города
Во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата
Во втором туре выборов будут соревноваться два кандидата
Второй тур выборов городского головы Черкасс состоится 22 ноября
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Черкасскую территориальную избирательную комиссию, передает RegioNews.
Во втором туре за пост городского головы будут соревноваться действующий мэр Анатолий Бондаренко и кандидат от "Слуги народа" Виктор Евпак.
Согласно данным ТИК, за кандидатов на должность городского головы Черкасс избиратели проголосовали следующим образом:
- Анатолий Бондаренко - 37,6%
- Виктор Евпак - 19,14%
- Виталий Ильченко - 11,23%
- Сергей Кудактин - 7,24%
- Владислав Пустовар - 6,43%
- Юлия Погостинский - 3, 39%
- Дмитрий Кухарчук - 3,32%
- Александр Згиблов - 2, 76%
- Валерий Макеев - 2,37%
- Анатолий Нужный - 2, 37%
- Сергей Воронов - 1,46%
- Павел Филиппенко - 1,2%
- Александр Литвин - 0,41%
Напомним, 20 октября мэр Черкасс Бондаренко вместе с соратниками напал на трех девушек в центре города.
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