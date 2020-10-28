"Слуги народу" і "ЄС" заявили про підтримку Віктора Євпака у другому турі виборів в Черкасах

Закликаємо усіх представників проєвропейських і проатлантичних сил до об'єднання. Переконаний, лише через це об'єднання ми зможемо перемогти. Напередодні іншого туру місцевих виборів, до якого пройшли кандидати від проєвропейських сил, ми хочемо без будь-яких умів зробити перший, дуже важливий крок. Наша партія і я, як її лідер, прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії "Голос" Віктора Євпака. Із першого до останнього дня кампанії "Європейська Солідарність" і я, як її лідер, зазивали усі проєвропейські, євроатлантичні, демократичні сили об єднатися, бо абсолютно неприйнятно, коли вони розпорошені по всіх регіонах. Ми усі усвідомлюємо рівень загроз, які зараз стояти перед Україною. Зовнішнополітичних, пов'язаних із РФ – гібридної війни проти нашої держави, яка триває вже 7 років. Вони хотіли скористатися місцевими виборами, спрямувавши свої зусилля на дестабілізацію ситуації всередині країни та на реалізацію російського та проросійського сценарію федералізації країни. Внутрішньополітичних – через некомпетентність і дилетанство "зеленої влади", та аполітичних – пандемія коронавірусу, яка створює небачений рівень загрози для безпеки і здоров'я кожного громадянина України. У цих умовах для нас є неприйнятною позиція "яка різниця", ми не можемо лишатися байдужими, коли на сході і півдні України у боротьбі проти ОПЗЖ, "Майбаху", "шаріївців" та іншого непотребу ми лишилися сам-на-сам. Інші демократичні сили або не висували своїх кандидатів і самоусунулися, або проводили окрему політику, яка не призвела до перемоги. Дякую виборцям, які підтримали нас по всій Україні і, особливо, на сході: у Краматорську, де рівень нашої підтримки у Донецькій області більший, ніж у "Слуг", в об єднаних громадах, де ми присутні у Донецькій, Луганській областях, у Харкові, у Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Херсоні – усюди. Дякую кожному, хто проголосував за "Європейську Солідарність" і забезпечив нашій політичній силі перше місце за присутності в усіх радах, і рівень підтримки, який ми наростили із 2019 року вдвічі. Кожному, хто підтримав нас – дякую!