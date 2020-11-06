Результати виборів мають бути встановлені до кінця сьогоднішнього дня, - ЦВК
Територіальні виборчі комісії до кінця сьогоднішнього дня, 6 листопада, повинні встановити результати місцевих виборів.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
За інформацією Комісії, після цього ТВК повинні оприлюднити результати в місцевих друкованих ЗМІ, на сайті ради або ТВК, а також повідомити про результати Центральну виборчу комісію.
Закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання - вкластись у дедлайни щодо встановлення результатів виборів”, - пояснили в ЦВК.
У Комісії додали, що більшість ТВК вже надіслали повідомлення про результати, із ними можна ознайомитися за посиланням.
Деякі ТВК поки не надіслали результати, але це не означає, що вони їх не встановили”, - зазначили в Центрвиборчкомі.
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