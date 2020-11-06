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До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів
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06 листопада 2020, 16:23 97

До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів

06 листопада 2020, 16:23 97
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Найбільшу кількість голосів виборців отримала "Європейська солідарність”
Найбільшу кількість голосів виборців отримала "Європейська солідарність”
Фото: із відкритих джерел
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Київська міська територіальна виборча комісія оприлюднила список партій, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів.

Про це під час брифінгу повідомила голова Київської ТВК Валентина Королькова, передає RegioNews.

Згідно з даними ТВК, до Київради проходять сім партій:

  • "Європейська солідарність” - 20,52%;
  • "Удар” - 19,98%;
  • "Єдність Олександра Омельченка” - 8,74%;
  • ОПЗЖ – 7,81%;
  • "Слуга народу” - 7,53%;
  • "Батьківщина” - 7,49%;
  • "Голос” - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

Нагадаємо, Кличко офіційно переміг на виборах мера Києва у першому турі.

Київ голосування Київрада Місцеві вибори результат ТВК
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