Зеленський приїхав на передову і пообіцяв відкрити два КПВВ на Донбасі

Глава держави ознайомився з умовами служби військових на передових позиціях

Глава держави ознайомився з умовами служби військових на передових позиціях

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада в рамках робочої поїздки до Луганської області провів зустріч з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зокрема, Зеленський заявив, що завдяки стійкості українських воїнів Україна зможе звільнити свої землі від ворога і нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ.

Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну”, – сказав Зеленський.

Глава держави ознайомився з умовами служби військових на передових позиціях і вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

Також під час брифінгу на КПВВ "Щастя" президент пообіцяв, що українська сторона відкриє два нові контрольні пункти вʼїзду та виїзду (КПВВ) на Донбасі, оскільки це одна із умов зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки у грудні 2019 році.

Ми вже 10 листопада відкриємо два КПВВ. Це "Щастя" і "Золоте". Все готове для того, щоб були як пішохідний перехід, так і автомобільний. Окремо є смуга для гуманітарних вантажів. Це одна з умов нормандської зустрічі", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прибув на Луганщину, він зустрінеться з військовослужбовцями.