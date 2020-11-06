Зеленський прибув на Луганщину: чим планує там зайнятись
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями
Сьогодні, 6 листопада, президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас, зокрема до Луганської області.
Про це повідомили в Офісі глави держави, інформує RegioNews.
Зазначається, що глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський планує візит на Схід з дводенним візитом.
Наголошувалося, що у Луганській області він відвідає КПВВ "Щастя", а вранці у суботу, 7 листопада, він відвідає військовий госпіталь. Після цього зустрінеться з прикордонниками і повернеться в столицю.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева