Зеленський прибув на Луганщину: чим планує там зайнятись

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями

Офіс президента

Сьогодні, 6 листопада, президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас, зокрема до Луганської області.

Про це повідомили в Офісі глави держави, інформує RegioNews.

Зазначається, що глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський планує візит на Схід з дводенним візитом.

Наголошувалося, що у Луганській області він відвідає КПВВ "Щастя", а вранці у суботу, 7 листопада, він відвідає військовий госпіталь. Після цього зустрінеться з прикордонниками і повернеться в столицю.