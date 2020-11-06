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06 листопада 2020, 13:58 23

Зеленський прибув на Луганщину: чим планує там зайнятись

06 листопада 2020, 13:58 23
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Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями
Офіс президента
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Сьогодні, 6 листопада, президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас, зокрема до Луганської області.

Про це повідомили в Офісі глави держави, інформує RegioNews.

Зазначається, що глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський планує візит на Схід з дводенним візитом.

Наголошувалося, що у Луганській області він відвідає КПВВ "Щастя", а вранці у суботу, 7 листопада, він відвідає військовий госпіталь. Після цього зустрінеться з прикордонниками і повернеться в столицю.

Донбас війна Офіс президента президент візит
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