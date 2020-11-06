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Окупанти двічі смалили по наших військових: у ЗСУ - без втрат
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06 листопада 2020, 17:40 5

Окупанти двічі смалили по наших військових: у ЗСУ - без втрат

06 листопада 2020, 17:40 5
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Вогонь у відповідь наші військові не відкривали
Вогонь у відповідь наші військові не відкривали
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Від початку поточної доби, 6 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомили у штабі ООС, інформує RegioNews.

Так, в районі населеного пункту Авдіївка противник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

"Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - зазначили на передовій.

Там запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, November 6, 2020

Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики одинадцять раз порушили перемир'я, поранивши нашого бійця.

Донбас Україна війна порушення військові
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