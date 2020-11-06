Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки"
На ній буде розглянуто план з Донбасу
На ній буде розглянуто план з Донбасу
Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.
Про це він повідомив під час брифінгу в Луганській області, пише RegioNews
"13-го листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що майбутнє в України тільки одне - "відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі".
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом.
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