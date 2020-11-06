Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки"

На ній буде розглянуто план з Донбасу

На ній буде розглянуто план з Донбасу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.

Про це він повідомив під час брифінгу в Луганській області, пише RegioNews

"13-го листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що майбутнє в України тільки одне - "відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом.

Також Зеленський розповів про спілкування з Путіним.