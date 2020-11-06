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06 листопада 2020, 17:22 5

Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки"

06 листопада 2020, 17:22 5
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На ній буде розглянуто план з Донбасу
На ній буде розглянуто план з Донбасу
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.

Про це він повідомив під час брифінгу в Луганській області, пише RegioNews

"13-го листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що майбутнє в України тільки одне - "відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що незадоволений мінським форматом.

Також Зеленський розповів про спілкування з Путіним.

Донбас Україна Нормандський формат президент радник
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