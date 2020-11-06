Зеленский приехал на передовую и пообещал открыть два КПВВ на Донбассе

Глава государства ознакомился с условиями службы военных на передовых позициях

Глава государства ознакомился с условиями службы военных на передовых позициях

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября в рамках рабочей поездки в Луганскую область провел встречу с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

В частности, Зеленский заявил, что благодаря устойчивости украинских воинов Украина сможет освободить свои земли от врага и напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев.

Я уверен: благодаря устойчивости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину", - сказал Зеленский.

Глава государства ознакомился с условиями службы военных на передовых позициях и вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.

Также во время брифинга на КПВВ "Счастье" президент пообещал, что украинская сторона откроет два новых контрольных пункта въезда и выезда (КПВВ) на Донбассе, поскольку это является одним из условий встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре 2019 года.

Мы уже 10 ноября откроем два КПВВ. Это "Счастье" и "Золотое". Все готово для того, чтобы были как пешеходный переход, так и автомобильный. Отдельно есть полоса для гуманитарных грузов. Это одно из условий нормандской встречи", - рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл на Луганщину, он встретится с военнослужащими.