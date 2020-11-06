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06 листопада 2020, 10:39 664

У Боярці офіційно оголосили результати виборів

06 листопада 2020, 10:39 664
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Чинний міський голова зберіг свій пост
Чинний міський голова зберіг свій пост
Фото з відкритих джерел
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Оголошення результатів виборів відбулося вчора, 5 листопада, у сесійній залі Боярської міської ради у присутності членів Боярської міської ТВК.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний веб-сайт Боярської міської ради.

Найбільшу кількість голосів виборців набрали кандидати на посаду міського голови Олександр Зарубін – 5 957 (39,7%) та Вадим Гедульянов – 3 437 (22,9%). Отже, Боярським міським головою залишиться Олександр Зарубін.

До Боярської міської ради потрапили п'ять політичних партій: "Європейська солідарність"– 2895 голосів (20,46%); "За майбутнє" – 2543 (17,97%); "Слуга народу" – 1545 (10,92%); "Батьківщина" - 1523 (10,76%) і "Самопоміч" – 793 (5,6%).

Нагадаємо, вчора ЦВК оприлюднила результати виборів до 548 місцевих рад.

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