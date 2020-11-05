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05 листопада 2020, 08:42 10

ЦВК оприлюднила результати виборів до 548 місцевих радах

05 листопада 2020, 08:42 10
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Обрано понад 12 тисяч депутатів
Обрано понад 12 тисяч депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів до 548 місцевих рад у 24 регіонах країни. Ще мають надійти повідомлення щодо підсумків виборів у 1029 місцевих рад.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Із 11 тис. 244 депутатів, які обираються до міських рад, на даний момент відомо про обрання 2 тис. 561 людини. З 5 тис. 366 мандатів до районних рад заповнені 350, з 10 тис. 284 селищних - 3 тис. 180, з 14 тис. 006 - 6 тис. 332.

Таким чином, з 43 тис.122 мандатів в радах місцевих рівнів, зараз відомо про обрання 12 тис. 461 депутата. А 30 тис. 661 мандатів є ще вільними на даний момент.

Як відомо, на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Нагадаємо, 4 листопада ТВК визнали обраними 9 237 депутатів 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів.

вибори голосування ЦВК Кандидат ТВК
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