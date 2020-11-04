В Одесі у другий тур виборів проходять Труханов і Скорик
Районні виборчкоми міста підбили підсумки голосування за кандидатів
Районні виборчкоми міста підбили підсумки голосування за кандидатів
В Одесі у другому турі виборів на посаду мера міста будуть змагатися чинний міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик.
Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Одеську міську ТВК, передає RegioNews.
За даними районних ТВК, найбільшу підтримку виборців здобули кандидати на посаду Одеського міського голови Геннадій Труханов і Микола Скорик - відповідно 77,5 тис. і 39,5 тис. жителів міста", - цитує видання співрозмовника в ТВК.
Відомо, що ці кандидати після перевірки документів і встановлення результатів голосування вийдуть у другий тур виборів, який відбудеться наприкінці листопада.
Нагадаємо, екзит-пол: в Одесі Труханову доведеться боротися за крісло мера у другому турі.
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