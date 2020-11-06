В ОПОРІ пояснили, чому на місцевих виборах зросла кількість порушень
Місцеві вибори відбулися 25 жовтня
Місцеві вибори відбулися 25 жовтня
У громадській мережі ОПОРА вважають, що місцеві вибори не можна порівнювати з парламентськими і президентськими. Потрібно враховувати значно більшу кількість зацікавлених сторін, конфліктів локального рівня і незаконних дій фігурантів.
Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомила голова мережі Ольга Айвазовська, інформує RegioNews.
"Питання зростання порушень - це питання не до поліції, а до учасників виборчого процесу", - підсумувала експерт.
Айвазовська відзначила зростання правосвідомості населення. За її словами, ще в 2018 році, згідно з опитуванням, лише 16% виборців готові були звертатися в поліцію у разі порушення їх виборчих прав.
Нагадаємо, 5 листопада ЦВК оприлюднила результати виборів до 548 місцевих радах.
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