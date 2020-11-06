В Боярке официально объявили результаты выборов

Действующий мэр сохранил свой пост

Действующий мэр сохранил свой пост

Фото из открытых источников

Объявление результатов выборов состоялось вчера, 5 ноября, в сессионном зале Боярского городского совета в присутствии членов Боярской городской ТИК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный веб-сайт Боярского городского совета.

Наибольшее количество голосов избирателей набрали кандидаты на должность городского головы Александр Зарубин – 5 957 (39,7%) и Вадим Гедульянов – 3 437 (22,9%). Итак, Боярским городским головой останется Александр Зарубин.

В Боярской городской совет попали пять политических партий: "Европейская солидарность"– 2895 голосов (20,46%); "За майбутне" – 2543 (17,97%); "Слуга народа" – 1545 (10,92%); "Батькивщина" - 1523 (10,76%) и "Самопомощь" – 793 (5,6%).

Напомним, вчера ЦИК обнародовала результаты выборов в 548 местных советах.