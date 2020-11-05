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05 листопада 2020, 20:18 197

Стало відомо, хто буде змагатися за крісло мера Херсона у другому турі

05 листопада 2020, 20:18 197
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Дата проведення повторного голосування ще не відома
Дата проведення повторного голосування ще не відома
Фото: із відкритих джерел
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За крісло міського голови Херсона будуть змагатися депутат Ігор Колихаєв і колишній мер міста Володимир Сальдо (2002-2012).

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Згідно із даними, які оприлюднила Херсонська міська територіальна виборча комісія, за Колихаєва проголосували 22 777 виборців (30,75%), Сальдо отримав 12 660 голосів підтримки (17,09%).

Загалом у виборах міського голови Херсона взяли участь 17 кандидатів. Чинний мер Володимир Миколаєнко не балотувався.

Також стали відомі результати виборів у Херсонську міську раду. У неї проходять п'ять політичних сил: "Партія Ігора Колихаєва "Нам тут жити" (23,9% голосів), "ОПЗЖ" (14,5%), "Слуга народу" (13,01%), "Блок Володимира Сальдо" (11,75%), "Євросолідарність" (8,58%).

Нагадаємо, на Херсонщині відкрили кримінальну справу через підробку виборчої документації.

Місцеві вибори другий тур голосування Херсон горсовет
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