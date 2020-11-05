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05 листопада 2020, 13:46 26

Рада підтримала за основу Держбюджет-2021

05 листопада 2020, 13:46 26
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"За" проголосували 275 парламентаріїв
"За" проголосували 275 парламентаріїв
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проєкт постанови №4000-П.

"За" проголосували 275 парламентаріїв, пише RegioNews.

Перед голосуванням глава парламенту Дмитро Разумков звернувся до глави уряду Дениса Шмигаля і Кабінету міністрів з проханням максимально доопрацювати проєкт.

В проєкті держбюджету на наступний рік доходи спочатку повинні були скласти 1 трлн 071,1 млрд грн, а витрати - 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит складає 270 млрд грн. Рівень дефіциту в порівнянні з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%. За прогнозом уряду, інфляція в 2021 році прискориться до 7,3%.

Рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Нагадаємо, у "Слузі народу" вважають, що бюджет на 2021 рік будуть приймати "під ялинку".

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