Першу сесію новообраної міськради Харкова проведе Кернес - заява

У міськраді Харкова розповіли, коли Кернес точно повернеться в Україну

У міськраді Харкова розповіли, коли Кернес точно повернеться в Україну

Фото: із відкритих джерел

Мер Харкова Геннадій Кернес, який досі проходить лікування у німецькій клініці "Шаріте", повернеться до Харкова до 20 грудня.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник міського голови Ігор Терехов, передає RegioNews.

Утретє обраний мером Харкова Геннадій Кернес повернеться до міста до 20 грудня. За правилами, саме до цього дня ми маємо провести першу сесію нової міськради", - розповів Терехов.

Він додав, що Кернес сам проведе першу сесію міської ради, і "інших сценаріїв не може бути”.

Передвиборчу кампанію завершено. Всі пов'язані з нею заяви щодо стану Геннадія Кернеса також мають бути завершені. Пропоную представникам ЗМІ і опозиції зарити "сокиру війни" і почати з чистого аркуша. Будемо розмовляти, домовлятися про спільну конструктивну роботу", - сказав Терехов.

За його словами, у партії Кернеса ще не визначилися з кандидатом на посаду секретаря міськради, його оберуть після консультацій з іншими партіями.

Нагадаємо, Генадія Кернеса переобрано мером Харкова, за чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян.