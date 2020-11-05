Стало известно, кто будет бороться за кресло мэра Херсона во втором туре

Дата проведения повторного голосования еще не известна

Дата проведения повторного голосования еще не известна

Фото: из открытых источников

За кресло мэра Херсона будут соревноваться депутат Игорь Колыхаев и бывший мэр города Владимир Сальдо (2002-2012).

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Согласно данным, которые обнародовала Херсонская городская территориальная избирательная комиссия, за Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%), Сальдо получил 12 660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского головы Херсона приняли участие 17 кандидатов. Действующий мэр Владимир Николаенко не баллотировался.

Также стали известны результаты выборов в Херсонский городской совет. В него проходят пять политических сил: "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить" (23,9% голосов), "ОПЗЖ" (14,5%), "Слуга народа" (13,01%), "Блок Владимира Сальдо"(11,75%), "Евросолидарнисть" (8,58%).

Напомним, на Херсонщине открыли уголовное дело из-за подделки избирательной документации.