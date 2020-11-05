12:19  05 ноября
Рада приняла правительственную антикоррупционную стратегию до 2024 года
16:38  05 ноября
Второй тур выборов городского головы назначен уже в 15-ти городах Украины
18:18  05 ноября
Обострение в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен один военный
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2020, 20:18 185

Стало известно, кто будет бороться за кресло мэра Херсона во втором туре

05 ноября 2020, 20:18 185
Читайте також українською мовою
Дата проведения повторного голосования еще не известна
Дата проведения повторного голосования еще не известна
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За кресло мэра Херсона будут соревноваться депутат Игорь Колыхаев и бывший мэр города Владимир Сальдо (2002-2012).

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Согласно данным, которые обнародовала Херсонская городская территориальная избирательная комиссия, за Колыхаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%), Сальдо получил 12 660 голосов поддержки (17,09%).

Всего в выборах городского головы Херсона приняли участие 17 кандидатов. Действующий мэр Владимир Николаенко не баллотировался.

Также стали известны результаты выборов в Херсонский городской совет. В него проходят пять политических сил: "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить" (23,9% голосов), "ОПЗЖ" (14,5%), "Слуга народа" (13,01%), "Блок Владимира Сальдо"(11,75%), "Евросолидарнисть" (8,58%).

Напомним, на Херсонщине открыли уголовное дело из-за подделки избирательной документации.

Местные выборы второй тур голосование Херсон горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Первую сессию новоизбранного горсовета Харькова проведет Кернес - заявление
05 ноября 2020, 17:18
Второй тур выборов городского головы назначен уже в 15-ти городах Украины
05 ноября 2020, 16:38
Рада поддержала за основу Госбюджет-2021
05 ноября 2020, 13:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »