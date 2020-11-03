На Херсонщині відкрили кримінальну справу через підробку виборчої документації

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

Фото: з відкритих джерел

У Херсонській області до правоохоронців звернувся керівник однієї з політичних партій, яка брала участь у місцевих виборах. Він повідомив, що в Бехтерській територіальній виборчій комісії підробили підсумковий протокол і завищили результати голосування на користь певної партії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Заявник вказав, що в підсумковому протоколі ТВК кількість голосів, набраних однією з політичних сил, більш ніж вдвічі перевищує сумарну кількість голосів за цю партію, вказаних у результатах, отриманих дільничними виборчими комісіями. Тобто територіальна виборча комісія завищила результати голосування на користь певної партії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький, згідно з законодавством дані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.158-3 Кримінального кодексу України "Підробка виборчої документації, включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей".

Наразі поліцейськими проводяться необхідні слідчі дії в рамках відкритого за цією статтею кримінального провадження.

Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк п’ять років.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині на виборах голови Олешківської ОТГ перемагає Євген Рищук, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.