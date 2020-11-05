У ДП "Антонов" з'явився новий керівник
Новим в.о. гендиректора ДП "Антонов" став Сергій Бичков, який раніше обіймав посаду віце-президента – виконавчого директора держпідприємства.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Відомо, що Бичкова 5 листопада як керівника підприємства представив перший заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" Роман Бондар.
Зазначається, що Олександр Лось, який очолював "Антонов" з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням, яку "Укроборонпром" прийняв 4 листопада.
За словами Лося, близько 80% доходів держпідприємство отримує від "Авіаліній "Антонова", з парку якого вантажні перевезення здійснюють сім літаків Ан-124-100 і його модифікацій (вантажопідйомність 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) і Ан-22А (60 тонн).
Нагадаємо, приміщення ДП "Антонов" передали Антикорупційному суду.