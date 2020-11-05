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05 листопада 2020, 14:33 1

У ДП "Антонов" з'явився новий керівник

05 листопада 2020, 14:33 1
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Олександр Лось, який очолював "Антонов" з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням
Олександр Лось, який очолював "Антонов" з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням
Фото з відкритих джерел
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Новим в.о. гендиректора ДП "Антонов" став Сергій Бичков, який раніше обіймав посаду віце-президента – виконавчого директора держпідприємства.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Відомо, що Бичкова 5 листопада як керівника підприємства представив перший заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" Роман Бондар.

Зазначається, що Олександр Лось, який очолював "Антонов" з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням, яку "Укроборонпром" прийняв 4 листопада.

За словами Лося, близько 80% доходів держпідприємство отримує від "Авіаліній "Антонова", з парку якого вантажні перевезення здійснюють сім літаків Ан-124-100 і його модифікацій (вантажопідйомність 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) і Ан-22А (60 тонн).

Нагадаємо, приміщення ДП "Антонов" передали Антикорупційному суду.

Україна призначення Укроборонпром підприємство посада
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