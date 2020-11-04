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04 листопада 2020, 19:24 51

Стало відомо, коли в Україні запустять ринок грального бізнесу

04 листопада 2020, 19:24 51
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Від його запуску до бюджету розраховують залучити 1 млрд грн
Від його запуску до бюджету розраховують залучити 1 млрд грн
Фото: flickr
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Ринок грального бізнесу в Україні запрацює 15 грудня, однак це залежить від того, коли Кабмін погодить усі ліцензійні умови.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова Комісії грального бізнесу Іван Рудий, передає RegioNews.

За його словами, вже найближчим часом відбудеться перше читання проекту закону 2713-д про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Також цього тижня планують рекоментувати ще 4 членів Комісії, оскільки вона ще не сформована повністю.

Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде прийнятий і в цілому. У нас є амбіція залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку", - заявив Рудий.

Він додав, що цю суму в нинішніх умовах реалізувати реально, однак "згори” йому такого завдання не ставили, окрім як сформувати контролюючий орган на гральному ринку.

Також Рудий зазначив, що безпосереднього досвіду роботи в гральному бізнесі у нього немає, але, за його словами, в Україні його немає ні в кого — ця сфера досі була поза законом.

Він розповів, що його зарплата як голови комісії з грального бізнесу становить 33 600 грн плюс надбавки.

Нагадаємо, раніше в Україні створили комісію з регулювання азартних ігор, у її складі буде 230 співробітників.

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