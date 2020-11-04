Майбутні чиновники здаватимуть іспит на знання державної мови

Ця норма закону набуде чинності 16 липня 2021 року

Ця норма закону набуде чинності 16 липня 2021 року

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Про необхідність підтвердити своє знання державної мови кожному, хто претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал "Рада".

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів.

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови Тема: День української писемності та мови (9 листопада) Posted by Телеканал "Рада" on Wednesday, November 4, 2020

Ці стандарти розроблені Національною комісією зі стандартів державної мови

Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, Уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті, - пояснив Тарас Кремінь.

В ефірі телеканалу "Рада" він порадив тим, у кого є намір претендувати на якісь посади, готуватися, тренуватися, наймати вчителів. "Або - вибачайте, як-то кажуть", - підкреслив Уповноважений.

Нагадаємо, раніше КСУ планував скасувати мовний закон і земельну реформу.