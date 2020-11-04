14:36  04 листопада
Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей
14:14  04 листопада
У метро Києва будуть жорстко контролювати дотримання маскового режиму
18:08  04 листопада
Окупанти на Донбасі тричі смалили по ЗСУ, наші бійці збили ворожий безпілотник
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2020, 15:55 4

Майбутні чиновники здаватимуть іспит на знання державної мови

04 листопада 2020, 15:55 4
Читайте также на русском языке
Ця норма закону набуде чинності 16 липня 2021 року
Ця норма закону набуде чинності 16 липня 2021 року
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Про необхідність підтвердити своє знання державної мови кожному, хто претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал "Рада".

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів.

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови Тема: День української писемності та мови (9 листопада)

Posted by Телеканал "Рада" on Wednesday, November 4, 2020

Ці стандарти розроблені Національною комісією зі стандартів державної мови

Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом у наступному скликанні, хто захоче працювати міністром чи, скажімо, Уповноваженим із захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті, - пояснив Тарас Кремінь.

В ефірі телеканалу "Рада" він порадив тим, у кого є намір претендувати на якісь посади, готуватися, тренуватися, наймати вчителів. "Або - вибачайте, як-то кажуть", - підкреслив Уповноважений.

Нагадаємо, раніше КСУ планував скасувати мовний закон і земельну реформу.

закон мова Омбудсмен комісія телеканал
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Раді збирають підписи за відставку КСУ - нардеп
03 листопада 2020, 12:46
У Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції
31 жовтня 2020, 16:03
КСУ продовжить розгляд "мовного закону"
30 жовтня 2020, 19:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »