Глава ДІМ Васильченко вважає, що дисциплінарне провадження проти нього відкрили незаконно

Глава ДІМ Васильченко: дисциплінарне провадження проти мене незаконно відкрито заднім числом

Глава ДІМ Васильченко: дисциплінарне провадження проти мене незаконно відкрито заднім числом

Фото: Facebook

Юрій Васильченко назвав рішення про відкриття дисциплінарного провадження проти нього після відсторонення з посади голови Державної інспекції містобудування України (ГІГ) порушенням Закону України «Про державну службу».

Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук, передає RegioNews.

Сьогодні було прийнято дивне рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно мене як керівника Державної інспекції містобудування. Дивне, тому що це сталося 4 листопада, а з посади керівника ДІМ мене відсторонили ще 22 жовтня. Як я неодноразово говорив - без наявності правових підстав. І ось підстави вирішили вигадати заднім числом", - зазначає Васильченко.

За словами відстороненого голови ДІМ, такі дії можна трактувати як пряме порушення законодавства України, зокрема Закону "Про державну службу". І в цьому зацікавлені люди, які хочуть зупинити реформу містобудування.

Ті, хто дуже зацікавлені в моєму відсторонення і зриві реформи містобудування так поспішали, що вже двічі порушили закон. Те, що дисциплінарне провадження було відкрито вже після мого відсторонення - це пряме порушення статті 72 Закону України "Про державну службу", тому що має бути все навпаки. У частині 2 статті 72 згаданого Закону йдеться про те, що "рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов'язків приймається керівником державної служби або суб'єктом призначення одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час його здійснення". Цього зроблено не було", - заявив Васильченко.

Він додав, що звертався в НАДС після свого відсторонення, де йому відповіли, що станом на 30-е жовтня жодних дисциплінарних проваджень щодо нього порушено не було. Тому він звернувся до суду з вимогою зупинити дію розпорядження про його відсторонення з посади керівника ДІМ.

З огляду на відсутність правових підстав для прийняття рішення про моє відсторонення я звернувся до суду. Окружний суд міста Києва вже зареєстрував мій позов", - додав Васильченко.

За словами Васильченка, порушення дисциплінарного провадження вже після відсторонення його з посади може трактуватися як незаконне переслідування.

Ми стаємо свідками чергового порушення Закону України "Про державну службу". З огляду на це, рішення про відкриття дисциплінарного провадження вже після мого відсторонення може трактуватися мною як незаконне переслідування", - пише Васильченко.

Глава ДІМ додав, що і надалі буде відстоювати свою позицію в судах.

Я хочу підкреслити, що продовжу боротися за власне чесне ім'я. Ми зробили все для того, щоб ДІМ була запущена і не дозволимо зупинити реформу містобудування. Я буду діяти виключно в правовому полі, захищати свої права в тому числі в суді і буду оперативно інформувати громадськість про правовий абсурд, який твориться навколо мого відсторонення", - написав він.

Нагадаємо, 22 жовтня Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України. Крім того, втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

Також нагадаємо, що Юрій Васильченко звернувся з листом до Президента України, Кабміну та Верховної Ради, в якому звертав їх увагу на незаконність його відсторонення і те, які загрози це несе реформу містобудування.