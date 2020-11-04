Стало известно, когда в Украине запустят рынок игорного бизнеса

От его запуска в бюджет рассчитывают привлечь 1 млрд грн

От его запуска в бюджет рассчитывают привлечь 1 млрд грн

Фото: flickr

Рынок игорного бизнеса в Украине заработает 15 декабря, однако это зависит от того, когда Кабмин согласует все лицензионные условия.

Об этом в интервью liga.net заявил председатель Комиссии игорного бизнеса Иван Рудый, передает RegioNews.

По его словам, в ближайшее время состоится первое чтение проекта закона 2713-д о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Также на этой неделе планируют рекоментуваты еще 4 членов Комиссии, поскольку она еще не сформирована полностью.

Я рассчитываю, что уже в ближайшее время будет первое чтение, а к запуску рынка, к середине декабря, он будет принят и в целом. У нас есть амбиция привлечь до конца года 1 млрд грн в бюджет от продажи лицензий и запуска рынка", - заявил Рудый.

Он добавил, что эту сумму в нынешних условиях реализовать реально, однако "сверху" ему такой задачи не ставили, кроме как сформировать контролирующий орган на игорном рынке.

Также Рудый отметил, что непосредственного опыта работы в игорном бизнесе у него нет, но, по его словам, в Украине его нет ни у кого - эта сфера до сих пор была вне закона.

Он рассказал, что его зарплата как председателя комиссии по игорному бизнесу составляет 33 600 грн плюс надбавки.

Напомним, в Украине создали комиссию по регулированию азартных игр, в ее составе будет 230 сотрудников.